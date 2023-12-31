أمير الرياض يستعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس إدارة "إنسان"

رأس أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة "إنسان" الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "إنسان"، اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثالث في دورته السادسة لعام 2023م.