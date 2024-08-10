لمنع الزيادات المبالغ فيها للإيجارات.. "الحسيني" تطالب برفع الإيجارات بنسبة لا تتجاوز 5% كل ثلاث سنوات

وفي مقالها "من يوقف صاحب العقار الجشع" بصحيفة "الرياض"، تروي "الحسيني" واقعة إغلاق مقهى شمال الرياض: "في الأيام الأخيرة، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر صاحب مقهى مشهور في شمال الرياض وهو يروي تجربته المؤلمة مع الزيادات المستمرة في إيجار محله. خلال الفيديو، يتحدث صاحب المقهى عن تلقيه مكالمة من المكتب العقاري؛ حيث أبلغ بأن صاحب العقار يعتزم رفع الإيجار إلى 900 ألف ريال، ويهدده بالخروج من المكان إذا لم يوافق على الزيادة.. هذا الارتفاع المفاجئ، الذي لم يعط له أي إشعار مسبق، أجبره على إغلاق المقهى الذي كان يعتبر مقصدًا مفضلًا للعديد من الزبائن بسبب موقعه الاستراتيجي وخدماته المميزة.. تجدر الإشارة إلى أن إيجار المحل ارتفع بنسبة 500% على مدار 6 سنوات، من 150 ألف ريال إلى 900 ألف ريال؛ مما جعل القرار بالإغلاق حتميًّا".