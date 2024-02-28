علامات تجارية عالمية تتعاقد حصريًا مع "دكتورز لاونج" السعودية

منذ انطلاقة شركة "دكتورز لاونج" في عام 2013، وهي تقدم ملابس متخصصة للممارسين الصحيين عبر متاجرها الستة عشر المنتشرة حول المملكة، وفي خطوة جديدة لتعزيز ريادتها في هذا القطاع، أعلنت الشركة عن فوزها بثقة خمس شركات عالمية تمتلك عددًا من العلامات التجارية العالمية المشهورة والمتخصصة في مجال الأزياء والإكسسوارات الطبية.