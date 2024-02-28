علامات تجارية عالمية تتعاقد حصريًا مع "دكتورز لاونج" السعودية

منذ انطلاقة شركة "دكتورز لاونج" في عام 2013، وهي تقدم ملابس متخصصة للممارسين الصحيين عبر متاجرها الستة عشر المنتشرة حول المملكة، وفي خطوة جديدة لتعزيز ريادتها في هذا القطاع، أعلنت الشركة عن فوزها بثقة خمس شركات عالمية تمتلك عددًا من العلامات التجارية العالمية المشهورة والمتخصصة في مجال الأزياء والإكسسوارات الطبية.
وتقدم العلامة التجارية الكندية White Cross عدة منتجات أشهرها: V-tess، وFit وCRFT، التي تمتاز بتنوع تصاميم ملابس الممارس الصحي الأنيقة وبمظهرها الرياضي المقاوم للمياه. بالإضافة لعلامة Landau الأمريكية التي تقدم منتجات مثل: Forward وUrban وProflex ذات الأقمشة الرياضية المميزة. بالإضافة لمنتجات متنوعة من العلامة الأمريكية Medelita التي تتميز جميعها بأنها انسيابية Fit. أيضًا تقدم العلامة اليابانية "كلاسيكو" منتجات مثل لابكوت، وكلاسيكو فلورال، وبلانتكا، التي تتميز بتصاميم الأكمام وبخياطة مميزة وبمظهر أنيق يناسب المشاركين في المؤتمرات والملتقيات المتخصصة، بالإضافة لتميزها بخياطة يدوية تعكس العناية الفائقة لأدق التفاصيل.
كما حظيت "دكتورز لاونج" بتوزيع منتجات العلامة الشهيرة "ويندروينك" التي تقدم منتجات عملية وموديلات أنيقة وعصرية، مثل: ثرايف، وإيرو، وورك، وأوريجن، ورينيو.
يشار إلى أن شركة "دكتورز لاونج" تأسست على يد مجموعة من الأطباء؛ بهدف تقديم متاجر بمفهوم جديد يطور من ملابس الممارسين الصحيين، ويرتقي بها ليواكب الموضة العالمية مع توافر الراحة والجودة العالية.
وقد صرح الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن المحرج بقوله: "نؤمن بالتعاون مع العلامات التجارية التي تشاركنا قيمنا تجاه عملائنا الذين نشعر بالفخر والاعتزاز بثقتهم، ونسعى من خلال اختيارنا لهذه العلامات التجارية إلى أن نقدم المنتجات التي تميز الممارس الصحي وتُظهره بأفضل أناقة وتسهل عليه أداء عمله بحيوية، حيث اخترنا المنتجات التي تقدم قيمة مضافة للممارس الصحي وتناسب أسلوب حياته".
وتابع "المحرج": إن عدد العملاء في تزايد مستمر، ويتطلب منا ذلك مواكبة الثقة والتطلعات، وقد وصلنا إلى 16 فرعًا حول المملكة، وأيضًا نقدم خدماتنا عبر المتجر الإلكتروني للشركة لإيصال المنتجات لجميع عملائنا.
ويُذكر أن الشركة تتيح منح الامتياز التجاري لعلامتها التجارية داخل المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتقديم منهجيتها الرائدة في كل مناطق المملكة، وتتيح الفرصة لرواد الأعمال لمواكبة هذا التطور في قطاع التجزئة، حيث تقدم الشركة التدريب والتطوير بشكل مستمر لممنوحي الامتياز التجاري؛ لتسهيل الأعمال المرتبطة بالتسويق والتقنية واللوجستيات، وتستهدف الشركة من هذه الخطوة تعزيز حضورها في كافة مناطق المملكة؛ لتحقق رؤيتها بأن تكون غاية كل ممارس صحي، وتهدف لتوفير كل المستلزمات تحت سقف واحد.