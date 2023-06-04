معها طفل والأسلوب لا يليق.. "بدوي": ماذا يفعل مشاهير التواصل في الحرم الجامعي؟!

قال أستاذ علم الاجتماع والجريمة بكلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني الدكتور عبدالرحمن بدوي: لا أحد ينكر ما يقدمه بعض مشاهير التواصل الاجتماعي من جهود على المستويين الإنساني والوطني؛ ولكن هذا لا يصرفنا كثيرًا عن هدفهم الأول والمتمثل في جمع أكبر عدد من المتابعين والتأثير لجمع أكبر عدد من الأموال، وهذا شأنهم وحق مشروع لهم إذا كان وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك؛ مؤكدًا في ذات الوقت أن الحرم الجامعي يجب أن يبقى آمنًا وألا تُنتَهك خصوصيته.