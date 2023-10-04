مراقبة تشكل 2- 3 حالات جوية ماطرة متفاوتة الشدة خاصة في النصف الثاني من الشهر

أصدر "مركز طقس العرب الإقليمي" توقعات الطقس خلال شهر أكتوبر 2023، والتي تشير بشكل واضح إلى احتمالية تشكل 2- 3 حالات جوية ماطرة متفاوتة الشدة، خاصة في النصف الثاني من الشهر، وفيما يلي التفاصيل: