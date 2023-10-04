مراقبة تشكل 2- 3 حالات جوية ماطرة متفاوتة الشدة خاصة في النصف الثاني من الشهر

أصدر "مركز طقس العرب الإقليمي" توقعات الطقس خلال شهر أكتوبر 2023، والتي تشير بشكل واضح إلى احتمالية تشكل 2- 3 حالات جوية ماطرة متفاوتة الشدة، خاصة في النصف الثاني من الشهر، وفيما يلي التفاصيل:
- نشاط تدريجي لمنخفض البحر الأحمر خاصة في النصف الثاني من الشهر.
- مراقبة تشكل 2- 3 حالات جوية ماطرة متفاوتة الشدة خلال النصف الثاني من الشهر، تشمل مناطق عدة بين الحين والآخر.
- تحسن الأمطار على حائل وربما القصيم خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر.
- أجواء أكثر دفئًا من المعتاد في شمال غرب السعودية وشرقها.
ويسيطر المرتفع المداري على وسط وشرق الجزيرة العربية، بالتزامن مع اندفاع منخفضات جوية نحو وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط امتدادًا لبلاد الشام وشمال الجزيرة العربية.
ويؤدي ذلك إلى نشوء أحوال جوية غير مستقرة بشكل محدود على السعودية مع تكاثر للسحب وفرصة لهطول الأمطار المحلية والمتفرقة بمشيئة الله.