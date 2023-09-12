"أندر الفواكه الاستوائية بالعالم" في تيماء.. تجربة زراعية ناجحة للأسماك دور فيها

وأضاف، أنه اعتمد في تجربته على الزراعة المحملة أي زراعة محصولين في آنٍ واحدٍ بحيث يتم إنتاج صنفين من الفواكه في البيت المحمي الواحد، مثال ذلك إنتاج البابايا، وفي الأسفل منها الفراولة، والدراجون فروت، وهذا ما أعطانا مساحة زراعية أكبر وإنتاجاً أوفر، مشيراً إلى أنه يستخدم في عملية التسميد، مخلفات السمك الذي قام باستزراعه في المزرعة لغرض التسميد في أحواض خاصة، لما له من فوائد على جودة المحصول ومخرجاته.