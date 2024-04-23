300 طالب وطالبة من مختلف المناطق يخوضون المرحلة النهائية من "أذكى" في الرياض

ويتنافس في هذه المرحلة نحو 300 طالب وطالبة في مرحلتي المتوسطة والثانوية تأهلوا من بين 260 ألف طالب وطالبة سجلوا في الأولمبياد من مختلف مناطق المملكة، وذلك وفق مستويين؛ المستوى الأول: موجه إلى طلبة المرحلة المتوسطة، والثاني مستوى متقدم موجه إلى طلبة المرحلة الثانوية، ويختبر الطلبة من خلال منصة إلكترونية حضوريًا تمتد لمدة 4 ساعات للمستوى الأولي بينما تمتد المسابقة لمدة 5 ساعات للمستوى المتقدم وتشتمل على 3 - 4 مهام، وسيشهد اليوم الختامي للأولمبياد معرضًا مصاحبًا وحفلًا لتكريم الطلبة الفائزين بالمراكز الأولى وإعلان النتائج.