"أمن الطرق" يحبط ترويج 80 كجم قات بجازان.. وأفواج عسير تطيح بمهرب أثيوبي
تمكّنت الجهات الأمنية من منع ترويج 80 كجم قات في جازان، وإحباط تهريب كمية من القات في عسير.
تفصيلًا، قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجه (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية؛ لتهريبه نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.