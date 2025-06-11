ضبط أكثر من 690 كيلوجرامًا من القات المخدر والقبض على 18 مخالفًا في عسير وجازان

أسفرت الجهود الميدانية المتواصلة التي تبذلها الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق عسير وجازان عن إحباط ثلاث محاولات تهريب لنبات القات المخدر بكمية تجاوزت 690 كيلوجرامًا، والقبض على 18 مخالفًا لنظام أمن الحدود من جنسيات مختلفة تورطوا في هذه العمليات.
ففي قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تمكنت دوريات حرس الحدود من القبض على 14 مخالفًا من الجنسية الإثيوبية أثناء محاولتهم تهريب 252 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي منطقة جازان، قبضت الدوريات البرية في قطاع الدائر على أربعة مخالفين من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية لقيامهم بمحاولة تهريب 300 كيلوجرام من القات المخدر، حيث تم التعامل مع الحالة وفق الأنظمة وتسليم المتهمين والمضبوطات للجهة المختصة.
كما أحبطت الدوريات في قطاع العارضة تهريب 140 كيلوجرامًا من القات المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية حيال المضبوطات وتسليمها للجهة المعنية.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.