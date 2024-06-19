"المسند" يكشف عن مفارقة تتعلق بحرارة الصيف وبرودة الشتاء

وأضاف: الشمس تكون أبعد في فصل الصيف بنحو 5 ملايين كم عنها في الشتاء، فيصبح بعدها صيفًا ما يزيد قليلًا على 152 مليون كم، لذا نشاهد قرص الشمس في الصيف أصغر منه في الشتاء.