"المسند" يكشف عن مفارقة تتعلق بحرارة الصيف وبرودة الشتاء

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ عن السبب في أن الصيف حار والشتاء بارد.
وقال "المسند": سيكون الجواب (غالبًا) لأن الشمس تكون أقرب إلى الأرض في فصل الصيف، وهذا هو سبب ارتفاع الحرارة، والحقيقة هي العكس️.
وأضاف: الشمس تكون أبعد في فصل الصيف بنحو 5 ملايين كم عنها في الشتاء، فيصبح بعدها صيفًا ما يزيد قليلًا على 152 مليون كم، لذا نشاهد قرص الشمس في الصيف أصغر منه في الشتاء.
وأردف "المسند": سبب حرارة الصيف بالدرجة الأولى تعود إلى تعامد أشعة الشمس على نصف الكرة الشمالي، ومن ثم طول ساعات النهار.