صاحب مقطع إتلاف المركبة وقع في 4 مخالفات.. "الزهراني" يستعرضها لـ"سبق"

وأردف المستشار القانوني: في حال كان الشخص ليس مالكًا للمركبة ولم يأذن له مالك المركبة بفعلته، فالجرائم المرتكبة هي كما ذُكِر أعلاه، بالإضافة إلى جريمة ثالثة؛ وهي: الاعتداء على أموال وممتلكات الغير، وعقوبتها تعزير مرسل بالسجن لمدة يحددها ناظر القضية -القاضي- في الحق العام، وتعويض المالك عن كل الأضرار في الحق الخاص.