أكثر من 40 شركة تطوير عقاري وإسكاني وتمويل تشارك في معرض ريستاتكس جدة العقاري

ويصاحب المعرض عدد من ورش العمل التي توفر حوارات مفيدة وبناءة بين المسؤول الحكومي والمستثمر والممول العقاري، بما يسهم في تعزيز أداء القطاع العقاري؛ حيث تستعرض الورش عددًا من الموضوعات المتعلقة بقطاع العقار؛ أبرزها الاستحقاق الفوري وآلية التطوير العقاري، والباقات والدعم السكني، وخدمات سكني الإلكترونية، وخدمات اعتماد المخططات، والوساطة العقارية، والتقييم العقاري والتنظيم والتطوير، وأثر الشراكة بين مزودي الخدمات العقارية والبلدية، وأثر شبكة إيجار على السوق الإيجاري العقاري، والتسجيل العيني للعقار، ورسوم الأراضي البيضاء، وثقافة التعايش المشترك في العقارات ذات الملكية المشتركة، وبرامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين، ومسارات الدعم والتحفيز المقدمة لملاك الأراضي والمطورين العقاريين.