"الأمن البيئي" يضبط مواطنين شرعا في الصيد بمحمية عروق بني معارض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفين لنظام البيئة، إثر شروعهما في الصيد البري داخل أماكن محظور الصيد فيها في محمية عروق بني معارض الطبيعية.
وعُثر بحوزتهما على بندقية هوائية، و201 ذخيرة هوائية، إضافة إلى 18 كائنًا فطريًا. وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وشددت القوات على ضرورة الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، موضحةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظورة تبلغ 5,000 ريال، فيما تصل غرامة الصيد دون ترخيص إلى 10,000 ريال.
كما حثّت القوات الجميع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بيئية من خلال الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلّغ.