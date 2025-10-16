"الأمن البيئي" يضبط مواطنين شرعا في الصيد بمحمية عروق بني معارض

كما حثّت القوات الجميع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بيئية من خلال الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلّغ.