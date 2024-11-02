المتحدث الرسمي لتعليم الرياض: جاهزون للاختبارات التحريرية بعد استكمال كافة الاستعدادات

وأشار الثميري إلى أن الاختبارات ستبدأ عند الساعة 7 صباحًا لكافة المراحل الدراسية، بينما خصصت الفترة المسائية لاختبارات التعليم المستمر التي ستنطلق في تمام الساعة 4 مساءً. وأضاف أن الإدارة وفرت هواتف إرشادية لدعم الطلاب وتقديم الاستشارات الخاصة بالاختبارات، وذلك لتهيئتهم وتوفير البيئة المثلى للأداء الأكاديمي.