المتحدث الرسمي لتعليم الرياض: جاهزون للاختبارات التحريرية بعد استكمال كافة الاستعدادات

أكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض استكملت جميع الاستعدادات لضمان سير الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول بانتظام وهدوء.
وأشار الثميري إلى أن الاختبارات ستبدأ عند الساعة 7 صباحًا لكافة المراحل الدراسية، بينما خصصت الفترة المسائية لاختبارات التعليم المستمر التي ستنطلق في تمام الساعة 4 مساءً. وأضاف أن الإدارة وفرت هواتف إرشادية لدعم الطلاب وتقديم الاستشارات الخاصة بالاختبارات، وذلك لتهيئتهم وتوفير البيئة المثلى للأداء الأكاديمي.
وشدد الثميري على توجيهات الإدارة برصد الدرجات وتدقيقها في نظام "نور" وإصدار إشعارات نتائج الفصل الأول وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس 5 جمادى الأول 1446هـ، متمنيًا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.