"عقارات الدولة" تنظمّ لقاء صدى السوق لتنفيذ المجمع العدلي بمكة

ويأتي مشروع تنفيذ المجمع العدلي بمكة المكرمة ضمن المبادرات التي تعمل عليها الهيئة حيال توفير المقارّ الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تحقّق الاستدامة وكفاءة الإنفاق وفق أعلى المعايير الفنية مع مراعاة تحديد الاحتياج الفعلي للمساحات المكتبيـة، وعـدد الموظّفيــن والمستفيدين، والتصميم المعماري، وتكاليف التشغيل والصيانة، وذلك حسب متطلبات الشركاء الاستراتيجيين للهيئة وهم (وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المركز الوطني للتخصيص).