طقس اليوم ... الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على 4 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، تمتد إلى مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.