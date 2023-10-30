عبر التداخل الجانبي.. نجاح عملية لمريضة بالجنف التنكسي في الطائف

نجح الفريق الطبي بالتجمع الصحي بالطائف، وللمرة الأولى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، في إجراء عملية نوعية لمريضة باستخدام تقنية جديدة مستخدمة في علاج الجنف التنكسي.
جاء ذلك عن طريق التداخل الجانبي باستخدام دعامات تيتانيوم قابلة للتمدد بدلاً عن الغضاريف المتآكلة مع تصحيح الجنف وتحسين استقامة العمود الفقري.
وقد تكللت العملية بالنجاح واستطاعت المريضة النهوض والسير على قدميها بدون أي مضاعفات، وكان هناك تحسن كبير في ألم أسفل الظهر.
وبعد فترة، خرجت المريضة وتم استكمال الخطة العلاجية والعلاج التأهيلي ومتابعة حالته بالعيادات الخارجية التي أكدت تحسن حالتها بشكل كبير .
الجدير بالذكر أن مراجعي قسم الجراحة، بأقسامه المختلفة، بلغ خلال شهر اغسطس 10492 مراجعًا .