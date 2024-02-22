وزير الإعلام: يوم التأسيس يُذكّرنا بأمجادنا العريقة وأصالتنا الحضارية

رفع وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري أسمى عبارات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن يوم التأسيس يُذكرنا بأمجادنا العريقة وأصالتنا الحضارية، ويُعزز في نفوسنا فخرنا واعتزازنا بقيادتنا العظيمة ووطننا العزيز وإنجازاته الكبرى على امتداد التاريخ.
وأضاف وزير الإعلام: إن ذكرى التأسيس تأتي هذا العام وقد قطعت مملكتنا الغالية شوطًا كبيرًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جميع المجالات، لتبقى شاهدًا على أزهى عصور النهضة والبناء، في طريقها إلى الغد المشرق والمستقبل الزاهر بإذن الله.
وسأل المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا العزيز، ويديم علينا نعمة الاستقرار والازدهار.