الدكتور "السياط": فصلنا في نزاع رياضي باتحاد ألعاب القوى وهدفنا تحقيق العدالة

وأوضح "السياط"، أن اللجنة تلّقت شكوى في الأيام الماضية من عدة لاعبين ضد أحد أندية المملكة، طالبين من اللجنة النظر في النزاع والفصل فيه بعدما تعذّر الوصول إلى حلول ودية بين اللاعبين والنادي بحسب ما جاء في الشكوى، وقد قامت اللجنة فور ورود الشكوى بواجبها القانوني المُناط بها بموجب الأنظمة واللوائح، إذ دعا الرئيس الأعضاء لعقد اجتماع للنظر في الدعوى وفحص أوراقها، وبعد المناقشة والمداولة ارتأت اللجنة استدعاء أطراف النزاع إلى جلسة أخرى للإدلاء بأقوالهم، وفي الجلسة القادمة حضر ممثل عن النادي واللاعبين وقام كل طرف بإبداء أقواله.