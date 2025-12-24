نادي الإبل يعلن عقوبات مشددة.. وابن شويّه بطل شوط سيف الملك بلون الشعل

أعلنت لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، برئاسة خالد بن سعود بن حثلين رئيس لجان التحكيم، نتائج شوط سيف الملك بلون الشعل، اليوم الأربعاء، حيث حقق المركز الأول والبيرق بندر بن صحن بن شويّه بمنقيته عيالات، فيما جاء ثامر السهلي في المركز الثاني بمنقيته جمارات، وحل ثالثًا مهنا المزروعي العنزي بمنقيته الهانيات.
وعبّر ابن شويّه عن سعادته بتحقيق سيف الملك في هذا الشوط القوي، وبالتشرف بالسلام على سمو ولي العهد – حفظه الله – الداعم لهذا الموروث الأصيل، وتسلم الجائزة من سموه الكريم.
وأضاف أنه يُهدي هذا الفوز لجمهور عيالات وكل محبّيها، مؤكدًا أن محاولات التقليل من قوتها ومكانتها لا تؤثر في الواقع والحقيقة، مقدمًا شكره لرئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين على دعمه المستمر، وقربه من فعاليات المهرجان، وإشرافه المباشر الذي أسهم في تحقيق نجاح يُفخر به.
وفي شأنٍ ذي صلة، تستعرض لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل صباح يوم غدٍ الخميس شوط بيرق الموحد بلون الشعل 80، بمشاركة نخبة من كبار مُلّاك الإبل في هذا اللون.
من جانبها، أعلنت اللجنة القانونية بنادي الإبل اتخاذ إجراءات الإيقاف بحق مجموعة من المشاركات المخالفة في مهرجانات الإبل، حيث بلغ عدد المخالفات 68 مخالفة، في إطار تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة.