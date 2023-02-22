برئاسة "التويجري".. المملكة تشارك في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

وتناقش هذه الدورة عددًا من حالات حقوق الإنسان التي تتطلّب اهتمام المجلس، والقضايا المتعلّقة بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية؛ كحقوق المرأة، والطفل، وكبار السن، والأقلّيات، وذوي الإعاقة، والحقّ في التنمية والغذاء وحرية الدين والمعتقد.