استشاريو مستشفيات ومراكز الدكتور سليمان الحبيب يعملون على مدار الساعة خلال شهر رمضان

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، عن مواعيد العمل بمستشفياتها ومراكزها الطبية في الرياض والقصيم والخبر ، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ، حيث ستعمل العيادات بالمستشفيات على فترتين صباحية وتبدأ يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، ومسائية من الثامنة مساءً وحتى الثانية بعد منتصف الليل ، في حين أن أقسام الطواريء والمختبرات والأشعة والصيدليات سوف تستقبل مراجعيها على مدار الــ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ، بما في ذلك يوم الجمعة. ويأتي ذلك من أجل التيسيرعلى المرضى والمراجعين ، وبما يتماشى مع طبيعة هذا الشهر الكريم.
وسيتم خلال شهر رمضان الكريم تقديم كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى والمراجعين بأعلى معايير الجودة ، عبر كافة فروع المجموعة بالعليا والريان والتخصصي والسويدي والقصيم والخبر، بالإضافة إلى مراكز الدكتور سليمان الحبيب بالرياض ، في الحي الدبلوماسي وحي النخيل بالمدينة الرقمية وحي الغدير وحي النرجس ، كما سيتم رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الطوارئ والعناية الحرجة ، بحيث تكون على أتم الاستعداد لاستقبال مختلف الحالات المرضية الطارئة وعلى مدار الساعة ، وتحديداً مصابي الحوادث والأزمات القلبية وهبوط الدورة الدموية والغيبوبة وارتفاع وانخفاض ضغط الدم المفاجئ، وحالات الإغماء والجلطات الدماغية ، وأيضاً حالات طوارئ الأطفال والنساء والولادة.
كذلك سيتم خلال شهر رمضان المبارك ، الاستمرار في تفعيل العديد من الخدمات ، من أبرزها خدمة "الحبيب لايف كير"، والتي تتيح للمريض التواصل مع الطبيب، من أي مكان وعلى مدار الساعة ، والحصول على الاستشارة الطبية عن بعد ، وخدمة التدخل السريع " RRT" ، التي يقوم عليها فريق طبي متمكن للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة ، بالإضافة إلى خدمة إعادة صرف الوصفات الطبية عبر التطبيق من المنزل.