استشاريو مستشفيات ومراكز الدكتور سليمان الحبيب يعملون على مدار الساعة خلال شهر رمضان

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، عن مواعيد العمل بمستشفياتها ومراكزها الطبية في الرياض والقصيم والخبر ، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ، حيث ستعمل العيادات بالمستشفيات على فترتين صباحية وتبدأ يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، ومسائية من الثامنة مساءً وحتى الثانية بعد منتصف الليل ، في حين أن أقسام الطواريء والمختبرات والأشعة والصيدليات سوف تستقبل مراجعيها على مدار الــ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ، بما في ذلك يوم الجمعة. ويأتي ذلك من أجل التيسيرعلى المرضى والمراجعين ، وبما يتماشى مع طبيعة هذا الشهر الكريم.