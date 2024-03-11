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استشاريو مستشفيات ومراكز الدكتور سليمان الحبيب يعملون على مدار الساعة خلال شهر رمضان

استشاريو مستشفيات ومراكز الدكتور سليمان الحبيب يعملون على مدار الساعة خلال شهر رمضان

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، عن مواعيد العمل بمستشفياتها ومراكزها الطبية في الرياض والقصيم والخبر ، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ، حيث ستعمل العيادات بالمستشفيات على فترتين صباحية وتبدأ يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، ومسائية من الثامنة مساءً وحتى الثانية بعد منتصف الليل ، في حين أن أقسام الطواريء والمختبرات والأشعة والصيدليات سوف تستقبل مراجعيها على مدار الــ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ، بما في ذلك يوم الجمعة. ويأتي ذلك من أجل التيسيرعلى المرضى والمراجعين ، وبما يتماشى مع طبيعة هذا الشهر الكريم.

وسيتم خلال شهر رمضان الكريم تقديم كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى والمراجعين بأعلى معايير الجودة ، عبر كافة فروع المجموعة بالعليا والريان والتخصصي والسويدي والقصيم والخبر، بالإضافة إلى مراكز الدكتور سليمان الحبيب بالرياض ، في الحي الدبلوماسي وحي النخيل بالمدينة الرقمية وحي الغدير وحي النرجس ، كما سيتم رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الطوارئ والعناية الحرجة ، بحيث تكون على أتم الاستعداد لاستقبال مختلف الحالات المرضية الطارئة وعلى مدار الساعة ، وتحديداً مصابي الحوادث والأزمات القلبية وهبوط الدورة الدموية والغيبوبة وارتفاع وانخفاض ضغط الدم المفاجئ، وحالات الإغماء والجلطات الدماغية ، وأيضاً حالات طوارئ الأطفال والنساء والولادة.

كذلك سيتم خلال شهر رمضان المبارك ، الاستمرار في تفعيل العديد من الخدمات ، من أبرزها خدمة "الحبيب لايف كير"، والتي تتيح للمريض التواصل مع الطبيب، من أي مكان وعلى مدار الساعة ، والحصول على الاستشارة الطبية عن بعد ، وخدمة التدخل السريع " RRT" ، التي يقوم عليها فريق طبي متمكن للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة ، بالإضافة إلى خدمة إعادة صرف الوصفات الطبية عبر التطبيق من المنزل.

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية
شهر رمضان المبارك

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