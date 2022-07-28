جامعة طيبة تفتح قبول الترشيح في 52 تخصصًا.. حتى 2 محرم

بعد قرار مجلس شؤون الجامعات حول رفع القبول في التخصصات النوعية والتوسع؛ أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، بدء القبول على موقع الجامعة للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1444 في 52 تخصصًا في الكليات الصحية والهندسية والتطبيقية والإنسانية بالجامعة؛ موضحة أن القبول ينتهي في 2 محرم 1444 الساعة 9 صباحًا.
وقال عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة الدكتور رياض اللهيبي: قرارات مجلس الجامعات تستهدف تطوير منظومة التعليم وتحسين المخرجات والممارسات الجامعية، كما تستهدف تنمية القدرات البشرية.
وذكر أن فتح قبول الترشيح يُسهم في تلبية احتياج سوق العمل السعودي من الكوادر البشرية المؤهلة.
وأفاد "اللهيبي" بأن الجامعة عملت على تطوير آلية جديدة في قبول العام القادم ١٤٤٤هـ عبر (القبول المرن) والمباشر على التخصص، وتتضمن عدة مراحل تشمل إجراء الفرز الأول حسب الرغبات الأولية للمرشحين والمرشحات، ثم الإعلان عن النسبة الموزونة المطلوبة لكل تخصص، وحالة التخصص من حيث وجود أماكن شاغرة أم لا (متاح/مغلق)، ثم ترقية قبول الطلبة المقبولين حسب الأماكن الشاغرة، يليها فتح تعديل الرغبات مرة أخرى للتخصصات المتاحة فقط في جميع الفروع، وإجراء فرز ثانٍ للمرشحين الذين قاموا بتعديل رغباتهم فقط، وفي المرحلة الأخيرة يتم الإعلان عن النسبة الموزونة التي يكتفي عندها كل تخصص.
وأكد أن هذه الخطوات والآليات الجديدة للقبول، تَمَيزت هذا العام في الاستغناء عن نظام المعاملات الإلكترونية، التي كانت تتم بعد عمليات القبول وتستغرق وقتًا وجهدًا أطول لمعالجتها؛ حيث مكّن الآن الطلاب والطالبات المقبولون من تنفيذ طلباتهم آليًّا، دون الاحتياج إلى رفع طلب ومعاملة الإلكترونية.