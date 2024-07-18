في إطار الرقمنة ورفع الجودة.. "اللجان الزكوية" تطلق حملتها التوعوية "رحلة منازعة"

أطلقت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، حملتها التوعوية "رحلة منازعة"؛ وذلك بهدف تعزيز الوعي بمراحل سير الدعاوى الزكوية والضريبية والجمركية؛ حيث تعمل الأمانة على تيسير رحلة المتعامل معها من خلال رفع جودة التقاضي ورقمنة كل الأعمال.
وأوضحت أن الحملة تأتي استكمالًا للجهود المستمرة في رفع مستوى الوعي والمعرفة بإجراءات التقاضي في مرحلتي الفصل والاستئناف والمدد النظامية لها.
يُذكر أن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تولي اهتمامًا بالغًا لتوعية المتعاملين والمختصين، من خلال نشر العديد من الحملات والمحتويات التوعوية؛ منها: رحلتك ميسرة، دقيقة معرفة، وسلسلة مبادئ وقرارات اللجان.
ودعت عموم المتخصصين والباحثين إلى التعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي:
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