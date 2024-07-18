في إطار الرقمنة ورفع الجودة.. "اللجان الزكوية" تطلق حملتها التوعوية "رحلة منازعة"

يُذكر أن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تولي اهتمامًا بالغًا لتوعية المتعاملين والمختصين، من خلال نشر العديد من الحملات والمحتويات التوعوية؛ منها: رحلتك ميسرة، دقيقة معرفة، وسلسلة مبادئ وقرارات اللجان.