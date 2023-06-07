"الوراثة الفنية" في فعاليات الأسبوع السعودي للحِرَف اليدوية "بنان"

فيما أردفت وريثتها الحرفية خديجة: "علمتني أختي أساسيات هذه الفنون وأنواعها، لألتحق مؤخرًا بالمدرسة الأميرية في الأحساء بدعم من المعهد الملكي للفنون التقليدية، وعملت جاهدة على الخروج بأعمال خاصة لفعالية الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان)؛ حيث أنتجت مجموعة من الشنط والميداليات واللوحات المنسوجة، ودمجت فيها بين خيوط الزري الحساوي، ونقشة التراث النجدي".