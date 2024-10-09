إيقاف شخصين بسبب ادعاءات كاذبة لعلاج العقم والجلطات وإحالتهم للنيابة العامة

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة لضمان سلامة المجتمع ومكافحة الممارسات الصحية غير المرخصة، تم إيقاف شخصين ثبت تورطهما في ممارسة مهن صحية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وادعائهما القدرة على علاج حالات العقم والجلطات بطرق غير مثبتة علمياً.
وقد تم تحويل الشخصين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، حيث تشمل مخالفاتهما:
• ممارسة مهن صحية بدون ترخيص.
• إطلاق ادعاءات غير صحيحة لعلاج الأمراض.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الحملات التي تنفذها الوزارة لحماية المجتمع من الدخلاء على المهن الصحية، وضمان أن الخدمات الطبية المقدمة تتم تحت إشراف متخصصين مؤهلين ومرخصين.
وزارة الصحة تدعو جميع المواطنين والمقيمين للتعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفات صحية على الرقم 937، وتؤكد استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الجميع.