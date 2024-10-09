إيقاف شخصين بسبب ادعاءات كاذبة لعلاج العقم والجلطات وإحالتهم للنيابة العامة

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة لضمان سلامة المجتمع ومكافحة الممارسات الصحية غير المرخصة، تم إيقاف شخصين ثبت تورطهما في ممارسة مهن صحية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وادعائهما القدرة على علاج حالات العقم والجلطات بطرق غير مثبتة علمياً.