بعد تدشينه 45 مشروعًا صحيًّا.. أمير عسير: المدينة الطبية هي التحدي القائم

وقال إن "أول موضوع تم مناقشته وسنركز عليه هو المدينة الطبية الجديدة وهي الأهم"، لافتاً إلى أن مدينة الملك فيصل لإقليم الجنوب ستخدم جازان ونجران وعسير والباحة بسعة 1100 سرير، في 15 تخصصاً و5 آلاف موظف، مشيراً إلى أن الهدف أن تكون الإحالات صفراً.