"إغاثي الملك سلمان".. مستلزمات طبية بحضرموت و25 ألف ربطة خبز يوميًّا بلبنان ومساعدات إيوائية بالسودان واليمن

"إغاثي الملك سلمان".. مستلزمات طبية بحضرموت و25 ألف ربطة خبز يوميًّا بلبنان ومساعدات إيوائية بالسودان واليمن
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسليم مركز فاطمة بابطين لرعاية مرضى الفشل الكلوي بمديرية سيئون في محافظة حضرموت؛ دفعةً جديدة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي.
وثمّن نائب مدير عام مكتب وزارة الصحة لشؤون المديريات الصحراوية خالد عبدالله العامري، جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم مختلف القطاعات الحيوية في اليمن، وبالأخصّ القطاع الصحي، مؤكِّدًا أهمية هذا الدعم في تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لليمنيين التي ستسهم، بمشيئة الله، في تخفيف معاناة المرضى والمصابين.
وتأتي هذه المساعدات في إطار منظومة المشاريع الصحية التي تنفذها المملكة عبر المركز لمساندة القطاع الصحي ورعاية المرضى، وتحسين أداء المنشآت الطبية في الدول ذات الاحتياج.
كما واصل المركزُ تنفيذَ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزّع المخبز 25.000 ربطة خبز يوميًّا خلال الفترة من 1 وحتى 7 أغسطس 2024م، للعائلات المحتاجة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفادت منها 12.500 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.
يأتي هذا فيما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 229 حقيبة إيوائية، و282 خيمة للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتَيْ عبس وحيران بمحافظة حجة، استفاد منها 1.692 فردًا بواقع 282 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
على ذلك وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 235 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا من النازحين ومتضرِّري السيول والأمطار في محلية القولد بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 1.351 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 50 خيمة، و50 حقيبة إيوائية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 540 فردًا بواقع 90 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.
في السياق ذاته وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 338 حقيبة إيوائية استفاد منها 1.954 فردًا، و1.050 حقيبة عناية شخصية استفاد منها 6.038 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الحواتة بولاية القضارف في جمهورية السودان، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمرّ بها.
من جانبها واصلت العياداتُ الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة؛ تقديمَ خدماتها العلاجية للمستفيدين. وراجع العيادات 199 مستفيدًا خلال الفترة من 24 وحتى 30 يوليو 2024م، منهم 53 مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و74 فردًا في عيادة الحالات الطارئة، و64 مريضًا في عيادة الباطنية، و6 حالات في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 51 مستفيدًا عيادة الخدمات التمريضية، وصُرفت الأدوية لـ192 مريضًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 11 حالة، فيما جرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.