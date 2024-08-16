"إغاثي الملك سلمان".. مستلزمات طبية بحضرموت و25 ألف ربطة خبز يوميًّا بلبنان ومساعدات إيوائية بالسودان واليمن

على ذلك وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 235 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا من النازحين ومتضرِّري السيول والأمطار في محلية القولد بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 1.351 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م.