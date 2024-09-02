"الشراء وبيانات البطاقة".. نصائح ثمينة من "الغذاء والدواء" لضمان سلامة الأعلاف

وأوضحت الهيئة، أن اتباع إرشادات التخزين السليمة لأعلاف الإبل يسهم في سلامة مكوناته وعدم تلوّثه، مشيرة إلى ثلاثة من أهم الإرشادات الواجبة، أولها "مراعاة درجة الحرارة والرطوبة المناسبة لتخزين أعلاف الإبل بحسب ما هو مسجّل في بطاقة المنتج المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء".