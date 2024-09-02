"الشراء وبيانات البطاقة".. نصائح ثمينة من "الغذاء والدواء" لضمان سلامة الأعلاف

أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن ضمان سلامة الأعلاف، يستلزم قراءة بيانات بطاقة التعبئة لمعرفة نوع العلف المناسب للإبل، والحرص على شرائه من الأسواق ونقاط البيع المرخصة.
وأوضحت الهيئة، أن اتباع إرشادات التخزين السليمة لأعلاف الإبل يسهم في سلامة مكوناته وعدم تلوّثه، مشيرة إلى ثلاثة من أهم الإرشادات الواجبة، أولها "مراعاة درجة الحرارة والرطوبة المناسبة لتخزين أعلاف الإبل بحسب ما هو مسجّل في بطاقة المنتج المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء".
وأضافت: "تجنّب تخزين أعلاف الإبل بجانب أي مواد كيميائية أو مواد أخرى لها تأثير سلبي، مثل مواد التنظيف أو المبيدات وما في حكمها، وتجنّب تخزينها على الأرض مباشرة؛ لأن ذلك يعرّضها للتلف".