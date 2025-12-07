مطار الملك عبدالعزيز يسجل نموًا بـ8.6% في أعداد المسافرين خلال نوفمبر 2025

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي عن تحقيق نموٍّ ملحوظ في الأرقام التشغيلية خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إذ بلغ إجمالي عدد المسافرين 4.86 مليون مسافر، محققًا نموًا بنسبة 8.6%، فيما بلغ إجمالي الرحلات 25.9 ألف رحلة، بزيادة قدرها 10.6%.
وسجّل المطار أعلى يومٍ تشغيلي في 20 نوفمبر 2025، حيث استقبل أكثر من 176.8 ألف مسافر في يوم واحد، بنسبة نمو 9.6% مقارنة بأعلى يومٍ تشغيلي في نوفمبر 2024. كما ارتفع إجمالي عدد الحقائب إلى 5.6 مليون حقيبة، مسجلًا نموًا بنسبة 25.4% عن العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد المسافرين من بداية عام 2025 حتى 30 نوفمبر نحو 48 مليون مسافر، بنسبة نمو 8.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما بلغ عدد الرحلات 273.7 ألف رحلة، بنمو نسبته 8.2%.
وتُعد هذه الأرقام دليلاً على التوسع المستمر في خدمات المطار، الذي يُعد أحد أبرز المراكز الجوية في المنطقة، وتعكس الجهود المبذولة لتوفير تجربة سفر سلسة ومريحة، وتلبية احتياجات المسافرين بشكل أفضل، بما يسهم في توفير المزيد من خيارات السفر، وتمكين السياحة والتجارة.