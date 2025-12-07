مطار الملك عبدالعزيز يسجل نموًا بـ8.6% في أعداد المسافرين خلال نوفمبر 2025

وسجّل المطار أعلى يومٍ تشغيلي في 20 نوفمبر 2025، حيث استقبل أكثر من 176.8 ألف مسافر في يوم واحد، بنسبة نمو 9.6% مقارنة بأعلى يومٍ تشغيلي في نوفمبر 2024. كما ارتفع إجمالي عدد الحقائب إلى 5.6 مليون حقيبة، مسجلًا نموًا بنسبة 25.4% عن العام الماضي.