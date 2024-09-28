مشروبات ممنوعة من ميلاد الطفل وحتى 16 عامًا.. أخصائية علاجية تحذر وتوضح

وعمّا تسبّبه هذه المشروبات من أمراض للطفل، قالت "كنانة": تسبّب مرض فقر الدم أو هشاشة العظام، وهذه تتّضح عند وقوع الطفل، ومن السهل أن يصاب بكسور نتيجة هشاشة العظام، إضافة إلى أن لدينا أجهزة في جسم الطفل تنمو في مرحلة النمو مثل الجهاز التناسلي وغيره، ومن المهم أن تكون هذه المعادن والفيتامينات موجودة في جسم الطفل.