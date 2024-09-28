مشروبات ممنوعة من ميلاد الطفل وحتى 16 عامًا.. أخصائية علاجية تحذر وتوضح

قالت أخصائية تغذية علاجية "أمل حمدي كنانة": إن القهوة والشاي بها أحماض عالية، وهذه الأحماض تمنع من امتصاص المعادن والفيتامينات الأساسية في جسم الطفل؛ ولذلك لا نفضل أن يكون لدى الطفل هذه المشروبات بالإضافة إلى المشروبات الغازية.
وشدّدت "كنانة" على أن من المفترض منع هذه المشروبات عن الطفل؛ لأنها لا تساعد على نموّه، ولا ننسى ما يصاحب هذه المشروبات من حلويات وغيرها، وهذه تؤثّر بشكل مباشر على الطفل، وأيضًا سمنته.
وعمّا تسبّبه هذه المشروبات من أمراض للطفل، قالت "كنانة": تسبّب مرض فقر الدم أو هشاشة العظام، وهذه تتّضح عند وقوع الطفل، ومن السهل أن يصاب بكسور نتيجة هشاشة العظام، إضافة إلى أن لدينا أجهزة في جسم الطفل تنمو في مرحلة النمو مثل الجهاز التناسلي وغيره، ومن المهم أن تكون هذه المعادن والفيتامينات موجودة في جسم الطفل.
وعن السن المسموح فيه تناول هذه المشروبات، أوضحت "كنانة" تقول: "طالما الطفل في فترة النمو والبناء يعني من سن 1 - 16 سنة يفضل عدم أخذ هذه الأنواع من المشروبات؛ حتى لا تؤثر على جسمه".