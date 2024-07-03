الشؤون الإسلامية تطلق برنامج "أحكام الأذان والإقامة" لمؤذني المساجد بالمملكة

تطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، وبالتعاون مع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة، البرنامج العلمي (أحكام الأذان والإقامة) والذي يقدمه مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين لمؤذني المساجد، يبدأ اليوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 1445هـ، ويستمر إلى يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر محرم 1446هـ.
ويتناول المشاركين في هذا البرنامج عدداً من المسائل والأمور التي تهم المؤذن وتعينه على أداء عمله بكل كفاءة واقتدار لتحقيق رسالة المسجد.
الجدير بالذكر أن هذه البرامج التي تنظمها الوزارة ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء تأتي وبتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار سعيها لتطوير أداء منسوبي المساجد والإرتقاء بمستوى عملهم.