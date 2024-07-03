الشؤون الإسلامية تطلق برنامج "أحكام الأذان والإقامة" لمؤذني المساجد بالمملكة

تطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، وبالتعاون مع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة، البرنامج العلمي (أحكام الأذان والإقامة) والذي يقدمه مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين لمؤذني المساجد، يبدأ اليوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 1445هـ، ويستمر إلى يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر محرم 1446هـ.