مسيرة حافلة بالإنجازات العسكرية والأمنية.. "خالد بن سلمان" وزيرًا للدفاع

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتم تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للدفاع.
وفي التفاصيل، يحمل الأمير خالد بن سلمان مسيرة حافلة بالإنجازات في المجالَين العسكري والأمني. وفيما يأتي السيرة الذاتية لوزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.
حصل الأمير خالد بن سلمان على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية، وواصل تعليمه في الولايات المتحدة؛ لينال من جامعة هارفارد شهادة (كبار التنفيذيين في الأمن الوطني والدولي)، كما درس الحرب الإلكترونية المتقدمة في باريس.
وبدأ العمل على دراساته العليا في جامعة جورجتاون للحصول على درجة الماجستير في الآداب في تخصص الدراسات الأمنية، ولكن تم تعليق دراسته نظرًا لمهام عملية مختلفة، وذلك قبل تعيينه سفيرًا للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة.
وعقب تخرجه في كلية الملك فيصل الجوية انضم الأمير خالد إلى القوات الجوية الملكية السعودية، ومن هنا بدأت مسيرته المهنية في الطيران على طائرتَي (تيكسان6) و(تي-38) في قاعدة كولومبوس الجوية في ميسيسبي.
وبدأ الأمير خالد بن سلمان بعد ذلك برنامج طيران على طائرة (إف-15 إس)، وعُيّن ضابط استخباراتٍ تكتيكي إلى جانب مهنته طيارًا لطائرة (إف-15 إس) في السرب الثاني والتسعين التابع للجناح الثالث في قاعدة الملك عبدالعزيز في الظهران.
وتدرب الأمير خالد بوصفه طيارًا مقاتلاً بما يقارب 1000 ساعة طيران، وقام بمهام جوية ضد تنظيم داعش كجزء من التحالف الدولي، كما قام بمهمة في أجواء اليمن كجزء من عملية عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل.
وفيما يخص خدمته في سلاح الجو السعودي فقد كُرم الأمير خالد بشكلٍ كبير، بما في ذلك منحه نوط درع الجنوب؛ ونوط المعركة؛ ونوط الاتقان؛ ونوط سيف عبدالله.
وتدرب الأمير خالد بشكلٍ مُكثف مع الجيش الأمريكي في كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك التدرب في قاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا، فيما أجبرته إصابة في ظهره على التوقف عن الطيران، فعمل ضابطًا في مكتب وزير الدفاع.
وعُين الأمير خالد في مكتب وزير الدفاع بعد انتهاء مهام الطيران، وأصبح بعد ذلك مستشارًا مدنيًّا رفيع المستوى في وزارة الدفاع السعودية عند انتهاء خدمته العسكرية.
وفي أواخر عام 2016 انتقل الأمير إلى الولايات المتحدة وعمل مستشارًا في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة.
وكان الأمير خالد سفيرًا لدى الولايات المتحدة من 22 إبريل 2017 إلى 23 فبراير 2019؛ وأصبح الأمير خالد السفير السعودي العاشر لدى الولايات المتحدة منذ عام 1945.
وفي 23 فبراير من عام 2019 صدر أمر ملكي يقضي بتعيينه نائبًا لوزير الدفاع.
يُذكر أن لسمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان حسابًا رسميًّا على تويتر: @kbsalsaud