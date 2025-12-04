وزير الخارجية ونظيره القطري يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية بالرياض

عقب ذلك، رأس سمو وزير الخارجية ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، حيث استعرضا العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تطويرها على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري، وتكثيف التعاون المشترك من خلال عددٍ من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب.