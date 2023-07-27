Rootz في قائمة أفضل 10شركات واعدة لاستشارات التسويق في السعودية

اختارت مجلة Asia Business Outlook المتخصصة في عالم الأعمال على مستوى القارة الاسيوية، شركة Rootz للعلاقات العامة لتكون ضمن قائمة أفضل 10شركات واعدة لاستشارات العلامات التجارية في السعودية .
وستكون Rootz حاضرة في الطبعة السنوية لإصدار Branding Consultants التي تصدرها سنوياً مجلة Asia Business Outlook بعنوان "مستشارو العلامات التجارية الواعدون في المملكة العربية السعودية 2023".
وتعد Rootz شركة إعلامية تعمل على صناعة المحتوى وتطوير الأفكار الإبداعية بلغة عصرية وحديثة على يد فريق ذو كفاءة واحترافية عالية ، وهي واحدة من أهم الشركات الاستشارية المتخصصة العاملة في قطاع العلاقات العامة واستشارات التسويق في المملكة العربية السعودية ، وتفخر بما قدمته خلال مسيرة عملها مع مجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين وذلك من خلال بيئة إبداعية متعددة التخصصات تعمل بشكل وثيق معًا لتوفير اتصالات شاملة وحلول إعلامية مبتكرة تشمل مجالات متعددة من استشارات التسويق إلى العلامات التجارية والمحتوى وإدارة الاحداث والمناسبات والعلاقات العامة .
وسيتضمن هذا الإصدار الخاص، بالإضافة إلى أسماء الشركات العشرة المختارة، مقالات تركز على دور مديرو المبيعات والتسويق، وكبار مسؤولي التسويق، والرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة ورؤساء العلامات التجارية والإعلان والعلاقات العامة، ومستشارو التسويق الرقمي، إلى جانب رواد الأعمال وأصحاب العلامات الإبداعية.
وتعد Asia Business Outlook مجلة الأعمال المفضلة للمديرين التنفيذيين من مختلف القطاعات في جميع أنحاء آسيا.
ومن خلال تقديم عدد كبير من تحليلات الخبراء تساعد المعنيين على اتخاذ قرارات صحيحة، والاستفادة من الفرص، والازدهار في السوق الآسيوية دائمة التطور في مجالات المأكولات والمشروبات، وأسلوب الحياة، والهندسة والتصنيع، والضيافة والسياحة، والرعاية الصحية ،والسفر والسياحة.