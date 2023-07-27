Rootz في قائمة أفضل 10شركات واعدة لاستشارات التسويق في السعودية

وتعد Rootz شركة إعلامية تعمل على صناعة المحتوى وتطوير الأفكار الإبداعية بلغة عصرية وحديثة على يد فريق ذو كفاءة واحترافية عالية ، وهي واحدة من أهم الشركات الاستشارية المتخصصة العاملة في قطاع العلاقات العامة واستشارات التسويق في المملكة العربية السعودية ، وتفخر بما قدمته خلال مسيرة عملها مع مجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين وذلك من خلال بيئة إبداعية متعددة التخصصات تعمل بشكل وثيق معًا لتوفير اتصالات شاملة وحلول إعلامية مبتكرة تشمل مجالات متعددة من استشارات التسويق إلى العلامات التجارية والمحتوى وإدارة الاحداث والمناسبات والعلاقات العامة .