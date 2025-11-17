الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يحاضر في "قصر الحمراء" بغرناطة

كما تطرّق الدكتور العيسى إلى طبيعة الحوار وماهيته، وإلى جانب من السمات التي ينبغي أن يتّصف بها الحوار الجادّ لتحقيق أهدافه، منوِّهاً في هذا السياق إلى أن الحوار الفعّال هو بداية "السلام الوقائي" الذي يُجنب العالم الحروب والدمار، ومن ثَمّ فإنه ليس مجرد خيار نُفضله أو لا نفضله، وإنما هو الملجأ الحصري الذي يلتقي فيه حكماء العالم وبمعنى آخر: هو فن التعامل مع الآخرين بأسلوب يتحول فيه سوء الفهم والصراع حول المصالح إلى حاضنة ذات أسس مشتركة يتسامح ويتقارب فيها الجميع، ومن هنا نقول: بأن الصراعات لا تبدأ باختلاف المواقف والآراء وإنما بالبعد عن بعض ومن ثم حصول القلق وتسلل الروايات الخاطئة.