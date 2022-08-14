محليات

"أمانة المدينة" تعتمد 17 مخططًا سكنيًّا خلال الربع الثاني من العام 2022

للمساهمة في تطوير البنية التحتية وتغطية الطلب على الوحدات السكنية
أمانة المدينة المنورة
أمانة المدينة المنورة
سبق
سبق

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة 17 مخططًا سكنيًّا جديدًا خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022م، بمساحة إجمالية تبلغ 2,242,738 م2.

وتوفّر المخططات إجمالًا 2932 قطعة سكنية متعددة المساحات، و16 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى 21 حديقة عامة، و23 مسجدًا، ومجموعة من المرافق العامة والحكومية.

وأوضحت الأمانة أن اعتماد هذه المخططات السكنية الجديدة يساهم في تطوير البنية التحتية للمدينة المنورة، وتغطية الطلب على الوحدات السكنية، ورفع مستوى جودة الحياة للسكان، ودعم برامج التوسّع العمراني وخطط التطوير البيئي والاقتصادي للمدينة المنورة، وزيادة المناطق السكنية لسكان المنطقة، وتغطية الطلب في ظل النمو العمراني الذي تشهده المنطقة.

المدينة المنورة
أمانة المدينة المنورة

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