"أمانة المدينة" تعتمد 17 مخططًا سكنيًّا خلال الربع الثاني من العام 2022

وأوضحت الأمانة أن اعتماد هذه المخططات السكنية الجديدة يساهم في تطوير البنية التحتية للمدينة المنورة، وتغطية الطلب على الوحدات السكنية، ورفع مستوى جودة الحياة للسكان، ودعم برامج التوسّع العمراني وخطط التطوير البيئي والاقتصادي للمدينة المنورة، وزيادة المناطق السكنية لسكان المنطقة، وتغطية الطلب في ظل النمو العمراني الذي تشهده المنطقة.