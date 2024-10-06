"التجارة" تصدر نشرة قطاع المستهلك للربع الثالث من عام 2024

وسلطت النشرة الضوء على جهود الوزارة في مكافحة الغش التجاري، حيث تم تنفيذ أكثر من 341 ألف زيارة تفتيشية خلال الربع الثالث، واستقبال أكثر من 159 ألف بلاغ، وضبط 9.9 ملايين منتج مخالف، بالإضافة إلى إحالة 447 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة.