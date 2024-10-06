"التجارة" تصدر نشرة قطاع المستهلك للربع الثالث من عام 2024

أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع المستهلك للربع الثالث من عام 2024، والتي استعرضت فيها جهود الوزارة في حماية المستهلك، والرقابة على التستر والغش التجاري في المملكة.
وأفادت الوزارة بتنفيذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة، شملت جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث من هذا العام. كما فرضت لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر غرامات مالية تجاوزت 8 ملايين ريال على المنشآت المخالفة.
وتطرقت النشرة إلى أبرز إنجازات البرنامج الوطني لمكافحة التستر، بما في ذلك مبادراته الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال وممارسي العمل الحر من دخول أسواق النفع العام، وتعزيز الامتياز التجاري في قطاع المركبات، وتطوير برامج لتحفيز الأفراد والمنشآت على العمل في قطاع التجارة الإلكترونية.
وسلطت النشرة الضوء على جهود الوزارة في مكافحة الغش التجاري، حيث تم تنفيذ أكثر من 341 ألف زيارة تفتيشية خلال الربع الثالث، واستقبال أكثر من 159 ألف بلاغ، وضبط 9.9 ملايين منتج مخالف، بالإضافة إلى إحالة 447 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة.
كما تناولت النشرة ملامح مشروع نظام حماية المستهلك الجديد المتوقع صدوره قريبًا، والذي تم تصميمه وفقًا لأفضل الممارسات العالمية لتعزيز حقوق المستهلكين في المملكة.
يمكن الاطلاع على النشرة الربعية لقطاع المستهلك عبر الرابط .