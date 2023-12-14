شاهد.. العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة يواصل منافساته في اليوم الثاني

وتتواصل المنافسات غداً في يومها الثالث، بفئة الأمهار عمر السنتين ( أ، ب )، وفئة الأمهار عمر ثلاث سنوات، وفئة الفحول أعمار أربع إلى ست سنوات ( أ، ب)، وفئة فحول أعمار سبع إلى تسع سنوات، وفئة فحول أعمار عشر سنوات وما فوق.