"المقاولين" تطرح مبادرة مؤشر الأسعار في اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات

ويوفر المؤشر البيانات للمنتجات ومعدل التّغير في الأسعار منذ عام 2015، وتحدّث بشكل مستمر، وقد بلغ عدد الزيارات للمنصة منذ بداية العام 2022 ما يقارب 100 ألف زائر من المقاولين وملّاك المشاريع والمهتمين، ويمكن الوصول لمؤشر الأسعار والاطلاع على البيانات فيه من خلال زيارة منصة مقاول