"المقاولين" تطرح مبادرة مؤشر الأسعار في اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات

تقدّم الهيئة السعودية للمقاولين مبادرة مؤشر أسعار منتجات مواد البناء منذ 2015 كإحدى مبادراتها المنبثقة من اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات، والتي يشارك بها عدة جهات حكومية برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ إسهامًا في تنفيذ العديد من المبادرات لتطوير القطاع.
وتقدّم المنصة رصدًا لأسعار (11 منتجًا رئيسيًا) منها الأسلاك والأخشاب والأسمنت والحديد والخرسانة الجاهزة والكيابل والألمنيوم والبلاط والبلوك والجبس والرمل، ويتفرع من كل منتج عدد من المنتجات بناء على الحجم أو النوع بما يقارب (40 منتجًا فرعيًا؛) بهدف تمكين المقاولين وتحسين قراراتهم بموثوقية عالية، بالإضافة إلى مساعدة ملاك المشاريع في تقدير تكاليف مشاريعهم الحالية والمستقبلية.
ويوفر المؤشر البيانات للمنتجات ومعدل التّغير في الأسعار منذ عام 2015، وتحدّث بشكل مستمر، وقد بلغ عدد الزيارات للمنصة منذ بداية العام 2022 ما يقارب 100 ألف زائر من المقاولين وملّاك المشاريع والمهتمين، ويمكن الوصول لمؤشر الأسعار والاطلاع على البيانات فيه من خلال زيارة منصة مقاول
يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تأسست بقرار من مجلس الوزراء بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وخلق بيئة آمنة ذات جودة عالمية؛ لذا فإنها تأخذ على عاتقها إيجاد حلول فاعلة لكافة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي من خلال عدة مبادرات من شأنها التشجيع على الابتكار، وتعزيز عملية التواصل بين الأطراف ذات العلاقة سواء القطاع العام أو الخاص.