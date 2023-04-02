"اعتدال" و"تليجرام" يُزيلان أكثر من 6 ملايين محتوى متطرف تعود لثلاث تنظيمات إرهابية

وسجل فريق رصد (اعتدال) في التاسع من يناير 2023م، نشاطًا مكثفًا هو الأعلى في بث المحتويات المتطرفة عبر (تليجرام) للتنظيمات المشار إليها بـ(451.911) محتوى متطرف، ويوم 27 مارس الجاري نشاطًا هو الأعلى في إنشاء القنوات المتطرفة لتلك التنظيمات بعدد (101) قناة في يوم واحد.