يقدر بأكثر من مليار ريال.. "تركي بن طلال" يرعى توقيع عقد إنشاء مشروع "ذا بوينت" بعسير

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة عسير ورئيس مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة عسير، توقيع عقد المقاول الرئيس للأعمال الإنشائية لمشروع "ذا بوينت" بجناح هيئة تطوير منطقة عسير.
جاء ذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض، بين صندوق عسير البحر الأحمر ملكية مشتركة بين صندوق التنمية السياحي وشركة أسواق البحر الأحمر للاستثمار العقاري عسير والمدار من قِبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال مع شركة بلت الصناعية مقاول المشروع الرئيس، وذلك لإنشاء مشروع "ذا بوينت"، الوجهة المتكاملة للتسوق والترفيه والضيافة والسياحة في منطقة عسير.
ويقع مشروع "ذا بوينت" على مساحة تبلغ 75,000 متر مربع على طريق الملك فهد بين أبها وخميس مشيط، ويبعد نحو 7 كيلومترات عن وسط مدينة أبها و 14 دقيقة عن مطار أبها الدولي.
ويضم المشروع مجموعة من متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي العالمية والمحلية، وسينما، فضلاً عن إدارة وتشغيل فندق متكامل لشقق فندقية فاخرة وفندق آخر كما يضم المشروع مساحات خضراء واسعة، ومركزًا صحيًا، ومركزًا للشباب.
ويعد "ذا بوينت" أكبر مشروع سياحي متعدد الاستخدام في منطقة عسير منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مما يبرز أهميته النوعية كوجهة سياحية متميزة.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي بن عبدالله الفاخري: نعتز بدورنا كممكن وطني في دعم مشروعات سياحية نوعية مثل مشروع "ذا بوينت"، الذي يعكس التزامنا بتعزيز التنمية السياحية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال التعاون الاستراتيجي مع شركائنا في القطاعين العام والخاص وتقديم حلول تمويلية متنوعة.
أضاف: كما نولي اهتمامًا خاصًا بدعم مشروعات السياحة في منطقة عسير والمنطقة الجنوبية بشكل عام، والتي وصلت إلى 15 مشروعًا معتمدًا من الصندوق بقيمة تقارب 2.6 مليار ريال سعودي.
من جهة أخرى أكد حمد بن محمد الموسى رئيس مجلس الإدارة لشركة أسواق البحر الأحمر للاستثمار العقاري بعسير، أهمية هذا المشروع الذي يمثل إضافة نوعية للسياحة والاقتصاد المحلي في منطقة عسير، والذي يقدر تكلفته الإجمالية بأكثر من مليار ريال سعودي.
وأضاف أن "ذا بوينت" سيُسهم في تعزيز قطاع التجزئة ودعم قطاعي السياحة والترفيه، كما سيوفر عديد الفرص الوظيفية للشباب السعودي، ما يعكس التزام المشروع بتعزيز جودة الحياة ودعم رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تطوير السياحة المحلية وتوفير أكثر من 2000 فرصة عمل للمواطنين.
تابع بقوله: ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بين شركة أسواق البحر الأحمر للاستثمار العقاري عسير وصندوق التنمية السياحي لتطوير مشروع "ذا بوينت" كوجهة سياحية فريدة من نوعها في منطقة عسير، يعكس المشروع تنوع المملكة الجغرافي والثقافي ويعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة ومستدامة تُسهم في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.