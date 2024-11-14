يقدر بأكثر من مليار ريال.. "تركي بن طلال" يرعى توقيع عقد إنشاء مشروع "ذا بوينت" بعسير

جاء ذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض، بين صندوق عسير البحر الأحمر ملكية مشتركة بين صندوق التنمية السياحي وشركة أسواق البحر الأحمر للاستثمار العقاري عسير والمدار من قِبل شركة السعودي الفرنسي كابيتال مع شركة بلت الصناعية مقاول المشروع الرئيس، وذلك لإنشاء مشروع "ذا بوينت"، الوجهة المتكاملة للتسوق والترفيه والضيافة والسياحة في منطقة عسير.