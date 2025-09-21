نجران .. تعاونٌ بحثي سعودي - عُماني لتطوير تقنيات زراعة الحمضيات

استقبل فرع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) في منطقة نجران وفدًا من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عُمان، في زيارة هدفت إلى الاطلاع على البرامج البحثية والتقنيات الحديثة المُطبقة في مجال زراعة وإنتاج الحمضيات.
وتضمن برنامج الزيارة محاضرات علمية متخصصة حول تقنيات الإكثار الدقيق لأصناف الحمضيات وإستراتيجيات المكافحة الحيوية، إضافةً إلى استعراض المنظومة البحثية والتجهيزات التقنية التي يوظفها المركز لدعم عمليات الإكثار والرفع من كفاءة الإنتاج، بما يسهم في تطوير زراعة الحمضيات على أسس علمية مستدامة.
وشملت الزيارة جولة في مختبرات المركز المتخصصة والمشاتل النموذجية للتعرف على الآليات والتطبيقات البحثية المعتمدة، التي تسهم في رفع كفاءة منظومة الإنتاج الزراعي، وتوطين أفضل الممارسات العلمية الحديثة.
وتأتي هذه الزيارة، في إطار التعاون العلمي بين المملكة وسلطنة عُمان، بما يُجسد حرص الجانبين على تعزيز الشراكة البحثية، وتبادل المعرفة لدعم التنمية الزراعية المستدامة.