نجران .. تعاونٌ بحثي سعودي - عُماني لتطوير تقنيات زراعة الحمضيات

استقبل فرع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) في منطقة نجران وفدًا من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عُمان، في زيارة هدفت إلى الاطلاع على البرامج البحثية والتقنيات الحديثة المُطبقة في مجال زراعة وإنتاج الحمضيات.