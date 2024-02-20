"المحتوى المحلي" تعتمد استراتيجيتها المؤسسية المحدثة.. وتعظيم دور القطاع الخاص يتواصل

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن وصول الهيئة إلى هذه المرحلة أتى من تمكين القيادة نحو تنمية وتعزيز المحتوى المحلي، حيث يعد المحتوى المحلي أجندة وطنية، وتسهم جميع الفئات المستهدفة من قطاع حكومي وقطاع خاص وأفراد في تنميته وتمكينه؛ لكونه محركًا استراتيجيًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول لاقتصاد وطني مستدام من خلال إيجاد صناعات وقطاعات جديدة، وتمكين المنتجات والخدمات والمصانع الوطنية، وتوفير وظائف مستدامة لأفراد المجتمع.