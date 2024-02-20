"المحتوى المحلي" تعتمد استراتيجيتها المؤسسية المحدثة.. وتعظيم دور القطاع الخاص يتواصل

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن اعتماد الاستراتيجية المؤسسية المحدثة من قِبل مجلس الإدارة للفترة القادمة من 2024 إلى 2028م، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق مستهدفاتها للفترة 2021 إلى 2023م، حيث تمثل هذه الخطوة جزءًا رئيسيًا في تفعيل توجهاتها الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة بالمواءمة مع محاور أهداف رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية والتطورات والتغييرات الاقتصادية.
وستستمر الهيئة للمضي قدمًا في تعزيز أدواتها ومبادراتها بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي لمختلف الفئات المستهدفة، إذ تستهدف الاستراتيجية المحدثة إلى تعظيم دور القطاع الخاص وفئة الأفراد في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز حصة المحتوى المحلي في الشراء الحكومي، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستويات التحول الرقمي والتميز المؤسسي، وتفعيل الابتكار.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن وصول الهيئة إلى هذه المرحلة أتى من تمكين القيادة نحو تنمية وتعزيز المحتوى المحلي، حيث يعد المحتوى المحلي أجندة وطنية، وتسهم جميع الفئات المستهدفة من قطاع حكومي وقطاع خاص وأفراد في تنميته وتمكينه؛ لكونه محركًا استراتيجيًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول لاقتصاد وطني مستدام من خلال إيجاد صناعات وقطاعات جديدة، وتمكين المنتجات والخدمات والمصانع الوطنية، وتوفير وظائف مستدامة لأفراد المجتمع.
يُذكر أن الهيئة احتفت في حفلها السنوي الخامس بإطلاق هذا التحديث تحت شعار "لنتميز معًا"؛ وذلك من أجل التركيز على تحسين الأعمال والإنجازات والمكتسبات لتصبح الهيئة مثالًا رائدًا على المستوى الوطني.