رؤى وخطط مدروسة.. "الصناعة" تستعرض ثرواتها المعدنية في معرض الدفاع العالمي

كما تستعرض الوزارة من خلال مشاركتها في المعرض معدن (القصدير) الذي يستخدم في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وصناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة، وبطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة والألواح الشمسية، بالإضافة إلى معدن (المنغنيز) الذي يشكل عنصراً هاماً في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ.