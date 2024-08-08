بموافقة "الفيصل".. بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها الـ16

وتتنافس الجهات والأفراد على نيل الجائزة في تسعة أفرع، هي: التميز في خدمات الحج والعمرة، وتُمنَح للجهات أو الأفراد الساعين لتقديم أفضل الحلول والخدمات في قطاع الحج والعمرة، وفي التميز الإداري تُمنح تقديرًا لإنجازات المتميزين في تقديم أفضل الحلول والخدمات الإدارية ذات النتائج والمخرجات المميزة، وينال جائزة التميز الثقافي المتميزون في دعم الحراك الثقافي وتعزيز أعماله ومفاهيمه، أما في فرع التميز الاقتصادي فتعطى للمتميزين في تفعيل التنمية الاقتصادية، وفي حقل التميز العمراني تقدم الجائزة للجهات أو الأفراد عن أعمالهم التصميمية والتنفيذية في المجال العمراني المدهشة، وفي فرع التميز الاجتماعي تمنح الجائزة للمتميزين في الأدوار الاجتماعية البارزة لخدمة المجتمع وإنسان المنطقة. ويمنح المتميزون في تقديم أفضل الحلول البيئية والخدمات في مجالات البيئة جائزة فرع التميز البيئي، وتقدم جائزة التميز العلمي والتقني للمتميزين في مجال الأبحاث العلمية والابتكارات والاختراعات، وفي فرع التميز الإنساني تُمنح الجائزة تقديرًا لإنجازات الأفراد الاستثنائية في المجال الإنساني؛ بشرط أن تكون الشخصية المختارة قدمت جهدًا مميزًا في عدد من الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تتعلق بإنسان المنطقة، وأن تكون ذات بصمة واضحة ومؤثرة.