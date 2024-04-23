العيسى يشكر دعم المملكة العربية السعودية.. ويثمِّن الجهودَ التي بذلها مفتو الأمة الإسلامية وكبار علمائها

وأصدر المجمع بيانًا بشأن "الحكمة في الدعوة إلى الله وتأليف القلوب"، مبيِّنًا أنَّ الحكمة في الدعوة إلى الله هي: "وضع الدعوة في موضعها، ودعوة كل أحد بحسب ما يليق بحاله ويناسبه، ويكون أقرب لحصول المقصود منه، وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالالتزام بها في قوله تعالى: ((ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ))".