"داوود الشريان" يروي قصة لقائه بولي العهد ويستذكر موقفًا شخصيًّا معه

وتابع داوود في مقاله: "أدركت أن السمنة نالت من دقة ملاحظتي. فالأمير محمد بن سلمان لا ينسى الأمور التي يطلبها، أو يكلف أحدًا بها. لمست هذا وشاهدته خلال عملي في اللجان التي يشرف عليها الأمير شخصيًّا. هو يهتم بأدق تفاصيل المشروعات والخطط التي تُعرض عليه. وحين يطلب تعديلات أو يبدي ملاحظات لا يفوت أي ملاحظة أمر بها سابقًا، فضلاً عن أنه لا يترك تحديد وقت إنجاز العمل للآخرين. هو من يدير الوقت، ويمسك بزمان دفة التنفيذ، وسرعته في آن، ولديه قوة ملاحظة، مكنته من تحديد ما ينبغي فعله وما يجب تأجيله أو تجنبه".