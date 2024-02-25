وزير الطاقة يُعلن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكّدة من الغاز والمكثّفات في حقل الجافورة غير التقليدي

تجدر الإشارة إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بنحو (229) تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و(75) مليار برميل من المكثّفات، حيث صادق على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكّدة لحقل الجافورة شركةُ استشاراتٍ مستقلة كبرى متخصّصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكّدة.