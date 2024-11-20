"زين السعودية" تحصل على جائزتي "التميّز في التنوع والشمولية" و" التميّز في المسؤولية الاجتماعية"

وتعليقاً على هذا الإنجاز الجديد، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الشركة الأستاذة لولوه بنت سعد النويصر: "تقوم استراتيجيتنا في زين السعودية على خلق أثر إيجابي في المجتمع والبيئة والذي نهدف أن يتخطى بأبعاده وأثره الإطار التقليدي للعمل. ومن منطلق هذا الإيمان استثمرنا في التقنيات المتقدمة ليس لكونها الهدف النهائي، بل لما تشكله من أداة تمكين ودعم لمجتمعنا السعودي ولتعزيز مساهمتنا في توفير حلولٍ فعّالة تخدم التنمية والمجتمع وتدعم التنوع والشمولية، ومن أبرزها تعزيز حضور المرأة في القطاع؛ وبفضل هذه الجهود أصبحت زين السعودية من ضمن الشركات الرائدة في التمكين والشمولية والتنوع، بالإضافة إلى ريادتها الرقمية، بما يحقق أثر مستدام يرتقي بطموح وطننا وحيوية مجتمعه، ويعزز مساهمتنا في تلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة في المملكة ممثلة بمستهدفات رؤية السعودية 2030".