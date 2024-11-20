"زين السعودية" تحصل على جائزتي "التميّز في التنوع والشمولية" و" التميّز في المسؤولية الاجتماعية"

أعلنت "زين السعودية"، الشركة الرائدة في الاتصالات والخدمات الرقمية، عن حصولها على جائزتي "التميّز في التنوع والشمولية" و" التميّز في المسؤولية الاجتماعية " على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمقدمتين من جمعية إدارة الموارد البشرية SHRM، وهي واحدة من أكبر الجمعيات الغير ربحية في مجال تمكين موظفي الموارد البشرية.
وجاء حصول "زين السعودية" على شهادة "التميّز في التنوع والشمولية" نتيجة لجهودها في مجال تمكين بيئة عمل متنوعة وشمولية تضمن التوازن بين الجنسين، وتوفير فرص متكافئة للجميع كمؤشرٍ حقيقي على الأهمية التي توليها لعملية إشراك المرأة وتمكين القوة العاملة فيها، وكذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما جاء حصول الشركة على شهادة "التميّز في المسؤولية الاجتماعية" نظير استثمارها المستدام في التحديات الاجتماعية والبيئية لمجتمعاتها المحلية، ومساهمتها الفعالة في المجالات التنموية البشرية في إطارٍ مؤسسيّ متكامل، وكذلك نظراً لجهودها في تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وتبنيها كنهجٍ خاص بالشركة.
وتعليقاً على هذا الإنجاز الجديد، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الشركة الأستاذة لولوه بنت سعد النويصر: "تقوم استراتيجيتنا في زين السعودية على خلق أثر إيجابي في المجتمع والبيئة والذي نهدف أن يتخطى بأبعاده وأثره الإطار التقليدي للعمل. ومن منطلق هذا الإيمان استثمرنا في التقنيات المتقدمة ليس لكونها الهدف النهائي، بل لما تشكله من أداة تمكين ودعم لمجتمعنا السعودي ولتعزيز مساهمتنا في توفير حلولٍ فعّالة تخدم التنمية والمجتمع وتدعم التنوع والشمولية، ومن أبرزها تعزيز حضور المرأة في القطاع؛ وبفضل هذه الجهود أصبحت زين السعودية من ضمن الشركات الرائدة في التمكين والشمولية والتنوع، بالإضافة إلى ريادتها الرقمية، بما يحقق أثر مستدام يرتقي بطموح وطننا وحيوية مجتمعه، ويعزز مساهمتنا في تلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة في المملكة ممثلة بمستهدفات رؤية السعودية 2030".
تجدر الإشارة إلى أن "زين السعودية" توّجت مرتين بـ جائزة "العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، نظير إنجازاتها في مجال توطين الوظائف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك حصلت على التصنيف الذهبي في جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات بنسختها الأولى، والتي تنظمها أيضاً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وقبلها حصلت على جائزة "أفضل برنامج للتنوع والشمولية" من قمة تليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات على مستوى الشرق الأوسط، كما حققت تقدماً ضمن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index) مرتقية بتصنيفها إلى (AA).